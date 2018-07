Adil Rami : Rencontre réussie avec la maman de Pamela Anderson

Adil Rami est en couple avec Pamela Anderson depuis plus d'un an et vit avec l'ancienne star d'Alerte à Mailbu depuis plusieurs mois, dans une magnifique villa avec piscine qu'ils ont achetée ensemble à Marseille. Le défenseur français de 32 ans devenu champion du monde le 15 juillet 2018 à Moscou n'avait pourtant pas encore rencontré sa belle-maman. C'est maintenant chose faite.

TMZ rapporte en effet, vidéo à l'appui, qu'Adil Rami a dîné avec Pamela Anderson, sa maman Carol, ainsi que d'autres membres de son entourage proche le 22 juillet dernier. Le défenseur de l'Olympique de Marseille et sa compagne ont été filmés à leur arrivée au Ivy, restaurant branché situé dans le quartier de Beverly Hills. Habillée d'un tee-shirt noir sobre Balenciaga associé à une jupe léopard, Pamela Anderson n'était pas d'humeur à s'attarder devant les caméras. Celle qui est mentionnée dans le casting de la neuvième saison de Danse avec les stars (TF1) est rapidement entrée dans le restaurant.

Ce n'est qu'une fois la nuit tombée que les journalistes de TMZ ont pu recueillir la réaction de la maman de Pamela Anderson après cette première rencontre avec Adil Rami. Carol s'est montrée particulièrement enthousiaste à l'égard du footballeur français. "C'est un garçon merveilleux, très gentil", a-t-elle commenté. Questionnée sur les rumeurs de mariage concernant sa fille, cette dernière est apparue toute aussi positive, enjouée à l'idée qu'Adil Rami puisse épouser peut-être Pamela, donnant sa bénédiction.

Interrogé quelques jours plus tôt par DailyMail.com sur ces rumeurs de fiançailles, alors qu'il faisait du shopping à Los Angeles, Adil Rami les avait démenties, commentant simplement : "Elle est merveilleuse", en faisant référence à Pamela Anderson. La star hollywoodienne de 51 ans avait prouvé son soutien à son compagnon en se rendant en toute discrétion en Russie. D'abord à Saint-Saint-Pétersbourg à l'occasion de la demi-finale contre la Belgique puis à Moscou pour la finale gagnée contre la Croatie.

Si me mariage ne semble pas encore d'actualité, le couple a déjà franchi un grand pas avec ce dîner de présentation au Ivy.