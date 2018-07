Adil Rami : Son récit incroyable sur la soirée des Bleus après France-Argentine

Dimanche 15 juillet 2018, la France devenait championne du monde de football pour la deuxième fois de son histoire après avoir battu la Croatie. Maintenant que la pression est relâchée, les joueurs sont libres de faire quelques révélations sur leur séjour en Russie. Et si on les pensait sérieux et toujours concentrés, rien n'est moins sûre.

C'est Adil Rami qui a lancé les festivités en racontant une drôle de soirée entre les hommes de Didier Deschamps, après qu'ils ont remporté leur match face à l'Argentine. Sur le plateau de TF1 lundi 16 juillet, dans l'émission du Mondial présentée par Denis Brogniart, le compagnon de Pamela Anderson a expliqué que, pour relâcher la pression, les Bleus avaient reçu la permission de sortir quelques heures : "On était dans un restaurant, parce qu'une boîte de nuit, en période de Coupe du monde, c'est quasi impossible. On était une quinzaine dans un restaurant, pépères."

Jusque-là tout va bien, mais l'ambiance va vite dégénérer à leur retour à l'hôtel à Istra : "On s'est mis à chanter dans les couloirs. Fidèle à moi-même, je me suis mis avec mon casque, nu, et je jouais à 'fortnite' dans ma chambre. Dans les couloirs, ça chantait, ça chantait, et les mecs tapaient chambre par chambre pour réveiller, raconte Adil Rami. J'ai senti la tempête arriver vers moi. Dès qu'il y en avait un qui avait le malheur d'ouvrir sa porte, ils retournaient les lits, les machins, etc. Moi, j'avais pris un extincteur dans ma chambre. Sécurité, on sait jamais, contre les gamins. Et là, je sors pour savoir ce qu'il se passe, y a Ben Mendy qui bloque la porte avec son pied. Je suis parti en courant, j'ai dégoupillé l'extincteur et quand ils sont rentrés, ghostbuster."

Face aux dégâts causés, le défenseur de l'équipe de France avoue avoir eu "peur de se faire virer" du groupe : "C'était de la folie. C'était une chicha."

Pour la petite anecdote, à ce moment-là, il est 4h du matin, l'alarme incendie se déclenche et fait intervenir les pompiers. Tout le monde est évacué par mesure de sécurité, dont Didier Deschamps en pyjama et certainement pas très content...