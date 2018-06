Adixia et la chirurgie esthétique : Sa nouvelle opération dévoilée en direct !

Après Astrid Nelsia, Amélie Neten ou encore Sarah Fraisou, c'est au tour d'Adixia de succomber de nouveau à la chirurgie esthétique. L'ancienne candidate des Marseillais (W9) a décidé de s'envoler pour la Tunisie pour se faire refaire les lèvres et corriger quelques complexes sur son visage.

C'est le 25 juin 2018 qu'Adixia a annoncé la nouvelle à sa communauté sur son compte Instagram. "J'ai mon rendez-vous avec docteur Baccar, donc toujours en Tunisie car je vais refaire un peu mes lèvres. Etant donné que je l'avais fait l'année dernière et que ça avait mal tourné. J'avais eu une petite allergie et résultat, j'ai ce côté-là plus gros que l'autre et la lèvre est mal dessinée. Je vais faire les petites ridules du lion aussi", a-t-elle déclaré pour expliquer son choix.

Très active sur les réseaux sociaux, Adixia n'a pas hésité à filmer en direct son opération. L'agence Univers Med, qui s'est occupée d'elle, a dévoilé le résultat sur son compte Instagram.