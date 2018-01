Adixia et Paga, Shanna et Thibault : Les ruptures inattendues de la télé-réalité

Dans le monde de la télé-réalité, tout va très vite. Les liens se font et se défont le temps d'un tournage. Mais cette année 2017 a été particulièrement marquée par les ruptures de couples vedettes dans le milieu.

En février, Shanna et Thibault, qui s'étaient rencontrés dans Les Marseillais (W9) annonçaient leur séparation. Une nouvelle qui en avait surpris plus d'un ! Et pour cause, les deux tourtereaux semblaient filer le parfait amour ces quatre dernières années. Alors que le beau brun se console désormais dans les bras de Jessica Thivenin, la bombe a quant à elle complètement changé de vie. En effet, Shanna a quitté Marseille pour s'installer aux États-Unis, à Miami plus précisément.

Adixia, la Ch'ti devenue Marseillaise, a rompu avec son amoureux Paga en août dernier. En rejoignant son chéri à Marbella, en Espagne, sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde (W9) après avoir découvert une énième tromperie. Depuis leur séparation, les Pagadixx continuent à collaborer ensemble professionnellement. Mais côté coeur, la jolie blonde a définitivement tiré un trait sur Paga. En effet, après quelques semaines de célibat, elle a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Jim Zerga.

Entre Sarah Lopez et Vincent Queijo, c'est une belle histoire qui a pris fin. Les deux candidats avaient flirté ensemble avant de se retrouver dans la Maison des Secrets. La jeune femme, candidate de Secret Story 10 (NT1), avait renoué des liens avec le beau gosse qui avait réintégré le jeu pour la retrouver. Après plusieurs mois d'amour et un emménagement, le duo s'est séparé.

Lors de cette même saison de Secret Story, Maéva et Marvin se sont rapidement mis en couple. Éperdument amoureux l'un de l'autre, les deux candidats ont poursuivi leur idylle en dehors de la Maison des Secrets. Mais la passion a pris le dessus et a eu raison de leur amour. Désormais, tous les deux tentent de tourner la page... à la télévision. Marvin est au casting des Princes et Princesses de l'amour (W9), tandis que Maéva participa à La Villa des coeurs brisés 3 (NRJ12).

Kim Glow (Les Anges) et Sylvain Potard ont créé la surprise en officialisant leur amour sur le plateau du Mad Mag (NRJ12). Alors que tout semblait rouler pour eux, le bonheur n'a finalement été que de courte durée. Le sportif avait ainsi indiqué ne pas être "compatible" avec la bimbo.

Après le tournage de Koh-Lanta Cambodge (TF1), Mathilde et Bastien se sont rapprochés jusqu'à se mettre en couple. Les aventuriers avaient même pris la décision de vivre à deux et la finaliste avait quitté Angers pour s'installer dans le Sud de la France avec son chéri. Mais l'histoire n'a pas "résisté à la tentation de la télé-réalité" précisait Mathilde, faisant référence à l'envie de Bastien d'intégrer un nouveau programme.

Martika et Julien Guirado semblaient filer le parfait amour. Et pourtant, au mois de novembre, tout a basculé. En effet, la jolie brune a annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux. Toutefois, pas question pour ces deux-là d'évoquer les raisons mystérieuses de cette séparation...