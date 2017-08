Adixia (Les Marseillais) en couple : Elle dévoile l'identité de l'heureux élu !

Entre Adixia et Paga, c'est définitivement terminé. Au micro de Sam Zirah, la candidate de télé-réalité a confié avoir tourné la page après une énième tromperie. Le DJ avait en effet fricoté avec Milla Jasmine sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde (W9) à Marbella, en Espagne. Depuis, la jolie blonde a retrouvé l'amour...

Contactée par Sam Zirah, Adixia a alors confié fréquenter un nouvel homme depuis deux semaines. Et l'heureux élu n'est pas totalement inconnu du grand public. Comme l'a indiqué la jeune femme, elle est en couple avec Jim Zerga, présenté comme un proche de DJ Snake, membre du groupe Lumberjack et lui-même DJ qu'elle connaît depuis "très longtemps". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce grand brun aux bras impressionnants de muscles ne ressemble pas le moins du monde à Paga.

"Je ne m'attendais pas à me mettre en couple aussi rapidement", a confié celle qui se dit "très amoureuse". Et de poursuivre : "Il me stabilise à fond, il est posé, il ne se prend pas la tête... C'est un amour que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps."

Mais qu'en est-il de son ex, Paga ? D'après la jolie blonde, le Marseillais est au courant de cette relation naissante et serait même "très content" pour elle. De son côté, le candidat de télé-réalité se fait discret quant à sa vie amoureuse. Toutefois, ces derniers jours, il s'affiche de plus en plus proche de Mélanie Amar, repérée dans Les Anges 9 (NRJ12)...