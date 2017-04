Adriana Karembeu, ancien mannequin : "Je ne devais pas dépasser 53 kg !"

Le 27 avril prochain, Adriana Karembeu publiera Tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour être au top et le rester aux éditions Michel Lafon. Interrogée par nos confrères de Paris Match à propos de cette publication, la compagne de l'hommes d'affaires André Ohanian (de son vrai prénom Aram) qui rêve d'avoir un enfant a accepté de parler de son passé de mannequin et du temps qui passe...

"Entre 20 et 40 ans, je travaillais comme une mule. Je prenais l'avion six fois par semaine, je me levais à 4h du matin et ne rentrais jamais à la maison avant minuit. Je vivais à côté de ma propre vie. Je la mettais complètement entre parenthèses pour des périodes allant de trois semaines à deux mois", a-t-elle révélé à propos de ses années en tant que mannequin international.

Cependant, le rythme n'était peut-être pas le plus dur à supporter pour Adriana. La dictature de la minceur qui lui a été imposée aurait pu avoir un impact très négatif sur sa santé. "Alors qu'en Slovaquie tout le monde me trouvait déjà trop maigre, on m'a obligée, à mon arrivée à Paris, à le devenir encore plus. Avec mon 1,85 m, l'agence souhaitait me faire entrer dans une taille 34 : je ne devais pas dépasser 53 kg !", s'est-elle souvenue. Et de poursuivre : "'Je vais mourir', voilà ce que je pensais ! Heureusement, ma mère était nutritionniste. Ce qui m'a permis de ne pas faire n'importe quoi à travers mes différents régimes..."

Pour finir, concernant le temps qui passe, Adriana a avoué qu'elle avait eu un peu peur en découvrant ses premières rides. "J'avais 40 ans et j'ai paniqué. C'est l'époque où, en plus, je divorçais. Pas une seule seconde je n'avais imaginé que cela pouvait m'arriver ! La beauté est un pouvoir et je me disais qu'il allait falloir que je m'en passe", a-t-elle raconté.

Une interview à retrouver en intégralité dans Paris Match, en kiosques depuis mercredi.