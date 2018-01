Adriana Karembeu : Découvrez sa charmante soeur Natalia

Ce lundi 8 janvier 2018, Adriana Karembeu sera la star de l'émission À l'état sauvage (M6). C'est au au Népal, au pied de la chaîne des Annapurnas, que l'ancienne égérie de Wonderbra s'est rendue avec Mike Horn. Une aventure qu'elle n'est pas près d'oublier puisqu'elle a, notamment, frôlé l'hypothermie.

Adriana Karembeu a vécu d'autres aventures plus ou moins bonnes, mais avant tout cela, elle a dû se préparer pour l'expédition en faisant son sac de randonnée. Et, heureusement, sa soeur cadette Natalia Sklenarikova (née en 1977), aussi blonde et jolie qu'elle, était présente pour lui donner un petit coup de main. Celle qui a épousé l'homme d'affaires Aram Ohanian (48 ans) ne devait emporter que le strict minimum et il lui était difficile de se séparer de certains vêtements ou objets.

Sa soeur, "plus roots" selon Adriana Karembeu, lui a donc donné de précieux conseils. Et elle n'a pas manqué de la rassurer avant le grand voyage : "Je ne suis pas inquiète pour toi, c'est dans la tête (...). Tu vas prendre sur toi. Et si tu pleures, tu te caches (rires)." Des mots qui ont sans doute résonné dans son esprit dans les moments les plus difficiles.

Adriana Karembeu peut toujours compter sur Natalia pour l'épauler. Elles étaient ensemble au 15e Rallye des Princesses, en juin 2014. Les deux soeurs étaient également réunies aux vendanges du prestigieux Clos Lanson, en juin 2011.