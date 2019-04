Adriana Karembeu dort avec sa fille : rares confidence sur sa petite Nina

Adriana Karembeu a fait de rares confidences sur sa fille, l'adorable petite Nina, déjà âgée de 8 mois. L'acolyte de Michel Cymes a accordé une interview à nos confrères de Télé Star, afin d'évoquer ses nouveaux projets, mais également sa vie de maman. À 47 ans, elle avoue être une véritable "maman poule" avec sa petite fille. "J'espère ne pas être trop protectrice. J'essaie de me maîtriser. (...) Elle n'a aucune notion du danger. Je la vois s'accrocher aux barrières de son lit et elle se laisse tomber d'un coup. Alors, on change la déco de notre maison. Tout est entouré de matelas, coussins, etc.", confie la jeune maman.

Adriana Karembeu veut faire ce qu'il y a de mieux pour sa jolie Nina. "Je ne vois pas pourquoi, après la naissance, on devrait éloigner les bébés de nous la nuit. Dans les pays nordiques, le co-dodo n'est pas condamné. Elle a son petit lit à côté du mien et, parfois, elle dort avec moi. J'ai un très grand lit sans couette ni coussins", a t-elle fait savoir.

Une situation qui ne dérange pas du tout le papa de Nina, l'homme d'affaires d'origine arménienne Aram Ohanian. "Il comprend tout à fait. Vous savez, à la maternité, mon mari dormait avec nous. J'ai dû le virer à 4h du matin parce qu'il ronflait et qu'il nous avait réveillées toutes les deux !", sourit Adriana Karembeu, qui s'est mariée en juin 2014.

Si Adriana Karembeu est aussi protectrice avec sa fille, c'est qu'elle a dû faire face à une fausse couche en 2016 et avait même pensé à l'adoption. "Ma fille, c'est le cadeau de ma vie. Mais je ne le dirai jamais assez aux jeunes femmes : n'attendez pas pour avoir votre premier bébé, ne suivez pas mon exemple, car ça ne marche pas toujours, hélas", conclut-elle.

