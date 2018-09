Adriana Karembeu : Les détails sur la présentation de sa fille à la télévision

Mardi 4 septembre 2018, Adriana Karembeu et Michel Cymes (61 ans) étaient de retour avec un inédit Des Pouvoirs extraordinaires du corps humain (France 2). Un numéro marqué par la présentation de Nina, la fille de l'animatrice âgée de 46 ans née le 17 août dernier.

Lors de la séquence, on a pu vor le médecin le plus célèbre du PAF contacter sa collègue et amie. Cette dernière, installée confortablement sur son canapé, lui présentait alors sa petite merveille. Un passage qui a beaucoup fait parler et sur lequel Michel Cymes s'est épanché auprès de nos confrères de Télé Star. "C'est une idée du réalisateur. On cherche toujours une séquence amusante pour clôturer l'émission et dire au revoir. Et elle a accepté de montrer son bébé à l'antenne. J'ai trouvé que c'était une bonne idée", a-t-il expliqué.

Il a ensuite admis ne pas avoir encore rencontré Nina en vrai et avoir été "très ému" quand il a appris son accouchement : "Je sais que c'était vraiment important pour elle. Cela fait tellement d'années qu'elle essaie. (...) Pour elle, c'était une grossesse précieuse parce qu'elle était risquée."

Pour rappel, Nina est la première fille de la compagne de l'homme d'affaires Aram Ohanian (48 ans). En 2016, Adriana Karembeu avait eu la chance de tomber enceinte. "Malheureusement, c'était un oeuf clair que j'ai perdu à sept semaines de grossesse", avait-elle confié à Gala.

