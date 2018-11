Adriana Karembeu maman éprouvée : "On ne dort pas plus de deux heures"

Adriana Karembeu avait un rêve : devenir maman. Un souhait qui s'est exaucé le 17 août 2018, après plusieurs années de combat. Son mari Aram Ohanian (49 ans) et elle ont accueilli une petite fille prénommée Nina et, depuis, l'ancien mannequin de 47 ans nage en plein bonheur.

"C'est incroyable. Je m'occupe de ma fille tout le temps, je n'ai pas de nounou, car je voulais vraiment profiter de tous ces instants précieux et vivre ça jusqu'au bout", a confié la jolie blonde à nos confrères de Télé Loisirs. Elle n'a toutefois pas caché que ce n'était pas facile tous les jours d'être maman : "C'est vrai que c'est éprouvant, on ne dort pas plus de deux heures d'affilées et pourtant, j'ai une énergie d'enfer ! Parfois, je vois que mon mari me regarde avec de la peine, mais je lui dis : 'Ne t'inquiète pas, je gère tout !' (rires). Par contre, j'ai l'impression de perdre la mémoire par moment, alors qu'elle était excellente avant."

Il faut dire qu'Adriana Karembeu a beaucoup à penser. Quand elle ne s'occupe pas de sa fille, l'ancienne épouse de Christian Karembeu est sur le tournage de son émission Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain, qu'elle coanime avec Michel Cymes. Elle a donc dû trouver un nouvel équilibre pour tout gérer : "J'emmène ma fille partout et une nounou m'aide parfois, mais uniquement lorsque je suis en tournage. De toute façon, j'organise désormais mon temps afin de ne faire plus que les choses vraiment nécessaires. Maintenant, il faut que je présente Nina à Michel puisqu'il ne l'a toujours pas rencontrée, même si elle a fait plusieurs émissions avec moi lorsqu'elle était dans mon ventre."