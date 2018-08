Adriana Karembeu maman : Première photo avec sa fille Nina

Le 17 août 2018, Adriana Karembeu réalisait son rêve en devenant maman d'une petite fille, qu'elle et son mari, le businessman Aram Ohanian, ont appelé Nina. Une semaine après son accouchement, l'animatrice télé se remet doucement de ses émotions et dévoile une première photo de son bout de chou ce samedi 25 août, sur son compte Instagram.

Cette publication en noir et blanc dévoile subtilement le bras de Nina entouré de son bracelet de naissance. Épanouie, Adriana commence par remercier l'équipe d'aides-soignants qui l'a accompagnée à l'hôpital Princesse Grâce à Monaco et qui lui a permis "un accouchement merveilleux". Par ailleurs, l'ex-femme de Christian Karembeu révèle tous les détails de la venue tant attendue de son premier enfant. "L'arrivée de ma fille Nina, 3,285kg, 54cm le 17 août à 15h19 et déjà tant aimée a été parfait !"

En quelques minutes, la photo est devenue virale et les abonnés de la belle blonde se sont empressés de commenter en masse pour congratuler la jeune maman : "Sincères félicitations", "tellement heureuse pour vous ! Plein de bonheur !", "la plus belle aventure d'une vie"...

Ce bonheur, Adriana l'attendait depuis longtemps. A 46 ans, elle a subi trois FIV à l'étranger et une fausse couche en 2016. Réaliste, elle sait que Nina sera probablement son unique enfant, une pensée qui lui a permis de profiter de chaque instant de sa grossesse comme elle l'expliquait à Gala en juillet dernier : "Je savoure tous les instants parce que c'est ma première et ma dernière grossesse. En dépit de la fatigue, des vertiges, je souris tout le temps et j'ai toujours la main sur mon ventre."