Adriana Karembeu, son envie de bébé : "Les choses deviennent compliquées"

Mardi 3 octobre 2017, Adriana Karembeu sera de retour avec son complice Michel Cymes dans un nouveau numéro des Pouvoirs extraordinaires du corps humain (France 2). L'occasion pour la sublime blonde de 46 ans de revenir sur le tournage qui s'est déroulé en Namibie lors de son interview accordée à Télé Loisirs. Elle en a également profité pour évoquer celui d'À l'état sauvage (au Népal) et sur le sujet qui la touche le plus ces dernières années : la maternité.

Celle qui a épousé l'homme d'affaires Aram Ohanian (48 ans) le 14 juin 2014 s'est épanchée à plusieurs reprises sur son envie de concevoir un enfant. Si au départ, elle était plutôt confiante, son espoir s'amenuise d'années en années : "Les choses deviennent compliquées, je ne suis plus toute jeune. Avec Aram, nous avons commencé à penser à l'adoption. Peu importe le chemin, c'est l'enfant qui compte."

Adriana Karembeu a ensuite regretté de ne pas avoir eu cette envie plus tôt : "Mon envie d'en avoir est récente. Plus jeune, je n'étais pas prête. Quand j'y repense, je me demande si je me suis trompée, si j'ai loupé quelque chose."

Un gros coup dur

Début avril, Adriana Karembeu faisait une révélation bouleversante dans les colonnes du magazine Gala : "L'année dernière, je suis tombée enceinte et j'étais folle de bonheur ! Malheureusement, c'était un oeuf clair que j'ai perdu à sept semaines de grossesse." Pour l'animatrice, croiser une femme enceinte ou avec un bébé est devenu douloureux pendant quelques mois.

Espérons pour elle que son rêve deviendra bientôt réalité.