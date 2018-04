Adriana Karembeu : Son ex-mari Christian ne veut plus qu'elle porte son nom

Leur mariage célébré en 1998 a officiellement pris fin en 2012 et ils sont tous les deux remariés. Pourtant, Adriana et Christian Karembeu portent toujours le même nom de famille, ce que déplore l'ex-footballeur de 47 ans.

À Dubaï pour participer au match de l'amitié organisé par l'horloger Hublot avec sa ravissante épouse Jackie Chamoun à qui il est uni depuis mai 2017, et avec qui il a accueilli une adorable petite fille prénommée Gaïa, Christian Karembeu s'est exprimé sur le sujet. Au quotidien suisse Le Matin, il a ainsi confié qu'il ne souhaite plus qu'Adriana porte son nom. "Cela me dérange. Je suis le premier à dire basta !", y va-t-il directement. "J'ai toujours voulu avoir des relations cordiales et je pense qu'il n'y a aucune animosité entre nous, mais oui cela me dérange énormément", renchérit-il afin de s'assurer que le message est bien passé. "J'espère que nous n'aurons pas à attendre que des juges décident à ce sujet", lance-t-il, sous-entendant qu'il est prêt à faire appel à la justice si le dossier ne se règle pas en bonne intelligence.

Enceinte de son premier enfant à 46 ans, fruit de son amour pour son mari André Ohanian, Adriana Karembeu avait expliqué en juin 2017, à Nice-Matin, pourquoi elle n'avait toujours pas changé de nom. "Tout le monde me connaît sous ce nom en France ! Chez moi, en Slovaquie, une femme divorcée garde son nom d'épouse", avait-elle commenté, ajoutant que c'était bien le nom d'Ohanian qui figurait sur son passeport.

Installé à Genève avec son épouse et leur fille, Christian Karembeu ne cache pas sa joie : "Ce bébé est du pur bonheur. Je viens d'une famille de 18 enfants, donc avoir un enfant dans mes bras est une joie. La naissance de Gaïa a tout changé dans ma vie. J'ai pris du recul et j'ai le sentiment de démarrer une autre étape de ma vie d'homme." Le mari de Jackie Chamoun est si comblé qu'il se verrait bien agrandir encore la famille, et pas qu'un peu : "Il faut demander à madame car je ne pense pas qu'elle soit prête à en avoir 4 ou 5, mais moi j'adorerais ça. J'ai grandi dans une famille nombreuse et cela ne me ferait pas peur."