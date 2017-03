Adriana Lima célibataire : Le top model et Julian Edelman se séparent

Être l'une des plus femmes de la planète n'immunise pas contre les peines de coeur ! Adriana Lima en fait la triste expérience après sa rupture : la bombe brésilienne de 35 ans et son compagnon, Julian Edelman, ont mis fin à leur relation...

C'est E! News qui annonce la nouvelle ! Adriana Lima et Julian Edelman se sont séparés il y a quelques semaines, juste avant le week-end des Oscars. Leur histoire d'amour avait commencé l'été dernier. Les ex-amoureux sont restés discrets, n'effectuant aucune apparition publique ensemble. En février, Adriana avait tout de même assisté à la finale du Super Bowl LI à Houston, remporté par l'équipe de Julian Edelman – et Tom Brady –, les New England Patriots.

Désormais célibataire, Adriana Lima souhaite se reconcentrer sur l'éducation de ses deux filles, Valentina et Sienna (7 et 4 ans, nés de son mariage à un autre athlète, le basketteur Marco Jaric), sa carrière de top model et une possible reconversion au cinéma.

Le top model a participé au tournage du film Ocean's Eight (en salles le 13 juin 2018). Elle apparaîtra dans une scène reconstituant la soirée du Met Gala, au côté d'Heidi Klum et de Kim Kardashian.