Adriana Lima : Égérie beauté irrésistible à la Fashion Week de Londres

Dimanche 19 février, Maybelline a convié de chanceuses célébrités à sa Bring on the Night Party ! L'événement s'est tenu dans la célèbre boîte de nuit Scotch of St. James. Adriana Lima, qui avait fait le déplacement, y a retrouvé une autre égérie Maybelline en la personne du top model Jourdan Dunn.

Toute de noir vêtue comme au dernier gala de l'amfAR, Adriana Lima a régalé les photographes présents sur le photocall. Comme la bombe brésilienne de 35 ans, la sexy Daisy Lowe, la jeune Anaïs Gallagher (fille du musicien Noel Gallagher), la chanteuse Ella Eyre et le rappeur Tinie Tempah ont également posé à leur arrivée au Scotch of St. James.

Quelques heures avant la soirée de Maybelline, les stars de passage dans la capitale britannique ont assisté à différents défilés. Le plus prisé d'entre eux, Topshop Unique, s'est déroulé dimanche après-midi à la galerie Tate Modern. Lottie Moss et Sistine Stallone (19 et 18 ans) – respectivement la petite soeur du top model Kate Moss et fille de l'acteur Sylvester Stallone – en étaient les mannequins stars.

La London Fashion Week a commencé le jeudi 16 février et s'achèvera ce mardi 21. Le mois de la mode continuera à Milan et enfin à Paris, du 28 février au 7 mars.