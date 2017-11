Adriana Lima : Survoltée avec Bella Hadid, après le défilé Victoria's Secret

Après Shanghai, c'est à New York que les Anges de Victoria's Secret ont provoqué un pic de chaleur ! Elles y ont célébré la projection de leur défilé, ainsi que le lancement de la collection Victoria's Secret x BALMAIN. Adriana Lima, Bella Hadid et compagnie ont sorti le grand jeu, pour le plus grand bonheur de leurs admirateurs...

Le mardi 28 novembre était un jour spécial pour Victoria's Secret ! Exactement une semaine après son défilé annuel à Shanghai, la marque de lingerie conviait les téléspectateurs américains à l'événement, diffusé sur la chaîne CBS. Adriana Lima et ses amies ont profité de l'émission pour fêter la sortie d'une collection de vêtements exclusive, conçue par Balmain et son directeur artistique, le Français Olivier Rousteing, pour Victoria's Secret.

Accompagnée de Josephine Skriver, Romee Strijd et Jasmine Tookes, Adriana Lima a participé à un photocall au magasin Victoria's Secret, situé sur la 5e Avenue à Manhattan. Le soir même, les quatre bombes ont rejoint une Bella Hadid fraîchement rentrée des Bahamas et irrésistible en robe rouge fendue, et la scintillante et transparente Candice Swanepoel, aux Spring Studios dans le quartier de Tribeca, lieu de la soirée de diffusion de leur show torride.

La collection Victoria's Secret x BALMAIN est sortie ce mercredi 29 novembre, disponible dans les magasins et sur le site de Victoria's Secret.