Adrien Brody : L'acteur affiche un nouveau style capillaire décoiffant

Adrien Brody s'est-il laissé pousser les cheveux pour les besoins d'un nouveau rôle ou par simple volonté de changer de style ? Une chose est sûre, l'acteur de 42 ans affiche un nouveau look capillaire ébouriffant depuis plusieurs semaines. Lui qui a toujours eu l'habitude de porter un carré arbore désormais une coupe bien plus longue, sous les épaules...

Mardi 14 février, le comédien américain a ainsi été repéré par les paparazzi lors d'une promenade dans les rues de Beverly Hills. Accompagné d'un ami, celui qui avait reçu en 2003 un Oscar et un César pour sa performance dans le film de Roman Polanski Le Pianiste est apparu tout sourire, visiblement en grande forme. Vêtu d'un pantalon noir et d'une veste kaki, Adrien Brody était également coiffé d'une casquette et portait des lunettes de soleil. Avec une telle cascade de cheveux, il aurait presque pu passer incognito. Mais c'était sans compter sur l'oeil habitué des photographes, qui avaient déjà repéré l'acteur avec sa chérie Lara Lieto à l'entrée d'une after-party organisée à l'issue des Grammy Awards, dimanche dernier à Los Angeles.

Connu du grand public pour avoir tourné dans les nombreux films de Wes Anderson (le dernier, Grand Budapest Hotel, est sorti en 2014), Adrien Brody s'est fait plus rare au cinéma ces dernières années. Il devrait prochainement faire son retour sur grand écran avec Unchained, dans lequel il donnera notamment la réplique à John Malkovich et Antonio Banderas.