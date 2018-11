Adrien (L'amour est dans le pré 2015) tacle l'émission : "J'ai perdu mon emploi"

En 2015, le public de M6 faisait la connaissance de Claire, une éleveuse d'oies et productrice de foie gras, dans L'amour est dans le pré. Adrien, l'un de ses prétendants d'alors, l'avait rapidement touchée en plein coeur. Leur histoire n'avait malheureusement pas duré et, très vite, l'agricultrice avait accusé le jeune homme d'être venu pour le buzz... De son côté, Adrien en a aujourd'hui gros sur le coeur et accuse même le montage de l'émission de lui avoir fait du tort.

En effet, Adrien a assuré auprès de nos confrères de Purebreak.com que sa participation à l'émission avait entamé sa "crédibilité" dans sa vie professionnelle... notamment quand une rumeur a laissé entendre qu'il pourrait se lancer dans le porno après une proposition. "Ça a vraiment contribué à ce que je perde l'emploi dans lequel j'étais au moment de la diffusion. J'étais directeur d'agence, j'étais dans la gestion immobilière, je gérais des salariés qui étaient sous ma responsabilité. (...) Je peux être un clown de service mais je peux aussi être sérieux et faire de bonnes choses", a-t-il révélé.

Dans la foulée, l'ancien prétendant de Claire a affirmé que M6 avait nui à son image à cause du montage de l'émission à la limite du mensonger selon lui. Il a pris en exemple le départ de Romain après que ce dernier l'aurait surpris lors d'un moment complice avec Claire. "C'est vrai qu'il nous avait surpris mais il n'est pas parti en pleine nuit pour ça. Le matin, on en a discuté et ça s'est super bien passé", a-t-il assuré avant d'évoquer la promesse non tenue de la production envers Claire de ne pas diffuser cette séquence. "Ça l'a fait passer pour une fille facile et moi pour un mec sans manières alors que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. (...) Romain s'est barré parce qu'il en avait marre de toutes ces conneries. La prod' l'a appelé en lui disant qu'il avait signé un contrat avec eux et que, s'il ne revenait pas, ils feraient un montage qui ne serait pas forcément en sa faveur. C'est ce qu'ils ont fait", a-t-il expliqué à nos confrères.

Pour finir, Adrien – qui prétend avoir reçu des menaces de la production après ses dénonciations à propos du montage – a critiqué cette fois la production de l'émission sur sa radinerie envers les participants. "La production ne paie que le voyage à l'étranger. On perd des congés, on paie même les restos et les courses. Quand Claire a fait la soirée à la ferme avec tous ses amis, elle en a eu pour plus de 1000 euros de courses et a dû payer de sa poche. (...) Les participants, on est vraiment les dindons de la farce. Déjà, on est sous le bon vouloir de l'agriculteur, on nous fait passer pour des abrutis au montage et on nous demande de ne pas donner d'interview, de ne pas nous exprimer", a-t-il assuré.

Bref, on n'est pas près de revoir Adrien dans un nouvel épisode de L'amour est dans le pré...