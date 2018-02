Adrien (L'amour est dans le pré), un bébé avec Claire ? Sa réponse cash !

Si Adrien a répondu à Marie-Paule, de son côté Claire, n'a rien posté. L'éleveuse d'oies, de canards et de vaches allaitantes avait, lors du bilan d'ADP le 5 février dernier, présenté son nouveau compagnon Sébastien et leur fils Matheo (1 an).

Plus encore, lorsque Karine Le Marchand lui avait demandé si elle avait des nouvelles d'Adrien, Claire avait répliqué : "Je ne sais plus. Je l'ai zappé." Sur Twitter, l'ancien prétendant de la jeune maman avait alors réagi. "Des fois, tu vois le nouveau gars à ton ex et tu es blasé, voire un peu jaloux. Moi c'est pas mon cas ! J'espère qu'ils sont heureux c'est l'essentiel ! Puis moi j'ai ma nouvelle chérie ! #MOKA. Je suis ravi de voir et d'entendre que #Claire ne se souvient plus de mon prénom !", avait-il alors lancé.