Adrien Lemaître en couple : "Les secrets, c'est du passé"

Comme Purepeople vous l'annonçait en exclusivité le 18 juin 2018, Adrien Lemaître (36 ans) intégrera Touche pas à mon poste (C8) à la rentrée. Une arrivée sur laquelle l'ancien chroniqueur de Secret Story s'est confié lors d'une interview pour nos confrères de Public.

Ainsi a-t-on appris qu'il intégrerait la joyeuse bande "avant tout en tant qu'un des producteurs" et qu'il serait amené à venir sur le plateau pour une chronique. "On travaille sur un nouveau rendez-vous humoristique autour de l'actu et des réseaux sociaux, avec les stories des chroniqueurs. Bref, on veut de nouveaux concepts", a-t-il précisé.

Adrien Lemaître n'est pas sans savoir que les chroniqueurs sont parfois amenés à évoquer leur vie privée. Un détail qui ne l'effraie pas le moins du monde : "Je n'ai rien à cacher. Les secrets, c'est du passé. Ça va être marrant de parler de mes hobbies, de ma vie perso." Il en a d'ailleurs donné un petit avant-goût à son public en révélant qu'il n'était pas un coeur à prendre.

"Je suis en couple", a-t-il confié avant de préciser qu'il n'avait pas encore présenté sa moitié à Cyril Hanouna. "Mais le mois de septembre nous réserve sans doute des surprises", a ajouté Adrien Lemaître. Et de dévoiler la réaction de son ancien collègue Christophe Beaugrand (qui était aux commandes de Secret Story de 2015 à 2017) lorsqu'il a appris qu'il participerait à l'émission : "Il a été un peu surpris."

L'intégralité de l'interview d'Adrien Lemaître est à retrouver dans le magazine Public, en kiosques le 22 juin 2018.