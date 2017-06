Adrien (Les Princes 4) nu sur le Net : sa petite amie prend les choses en main

En couple avec la sublime Elsa depuis le tournage de la quatrième saison des Princes de l'amour sur W9, Adrien semble vivre un rêve éveillé à ses côtés. Sur Instagram, les tourtereaux roucoulent et n'hésitent pas à partager leur bonheur. Et depuis qu'ils sont en vacances aux Caraïbes, ils font sensation !

Depuis quelques jours déjà, la brunette dévoile sur les réseaux sociaux des clichés d'une plage paradisiaque et d'un coucher de soleil de rêve, où elle semble d'ailleurs prendre du bon temps. Son petit ami préfère quant à lui se mettre littéralement a nu afin de prouver à ses fans qu'il s'éclate bel et bien de l'autre côté de l'Atlantique. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la Toile.

Ce jeudi 29 juin 2017, le beau gosse que l'on a notamment pu voir dans l'émission Garde à vous sur M6 a dévoilé son corps de rêve à ses fans. Abdos en béton et corps bodybuildé : le jeune homme fait tourner les têtes de ces demoiselles sur le réseau social.

Mais ce n'est pas tout, pour prouver qu'il est en couple et qu'il l'aime, il laisse une petite place à sa belle petite amie sur la photo. Soucieuse de préserver l'intimité de son boyfriend, elle n'hésite pas à lui cacher le sexe avec ses mains parfaitement manucurées !

Les fans du couple, choqués, n'ont pas manqué de réagir. "C'est abusé, choquant !", "C'est gênant" ou encore "Ils sont ridi­cules", lit-on dans les nombreux commentaires. En bref, ils ont fait le show !