Adrien (Les Princes...) et Elsa, un couple bidon ? Il répond à Maeva...

Adrien Laurent de Garde à vous (M6) et des Princes de l'amour 4 (W9) a vu rouge. Maeva, une ex-participante des Princes, a récemment pris la parole lors d'une interview accordée à Sam Zirah pour dire qu'elle pensait que le couple qu'il forme avec la jolie Elsa Dasc depuis le tournage était totalement bidon... et qu'il trompait sa belle !

Très remonté, le jeune homme de 22 ans a pris la parole sur Snapchat : "Mais occupe-toi de ton c*l ! Pourquoi tu t'occupes de nous ? Pourquoi tu oses dire des choses comme ça ? D'habitude, je m'en fous de ce qu'on dit sur nous mais là c'est trop. Je ne sais pas ce qui vous a pris de raconter de la merde comme ça (...) On a dû se parler deux fois. On ne te connaît pas."

Pour rappel, Maeva avait lâché lors de cet entretien En toute intimité : "Adrien et Elsa restent ensemble pour la notoriété et l'image. (...) Adrien fait sa vie de son côté."

La dernière fois que nous avons eu des nouvelles d'Adrien, c'est lorsque le beau gosse a parlé publiquement de sa "maladie" sur son compte Instagram en février dernier. "La bigorexie, maladie reconnue par l'OMS, est une addiction qui concerne les personnes devenues dépendantes d'une pratique excessive du sport. 15% environ des personnes qui pratiquent entre un et plusieurs heures de sport par jour peuvent être touchées par la bigorexie : le risque de dépendance est présent chez les sportifs amateurs qui dépassent environ 10 heures par semaine. Cette addiction oblige la personne atteinte à ne plus pouvoir se passer de sport. Celle-ci ne se sent pas bien lorsqu'elle ne peut pratiquer son activité sportive... Voilà le résumé de ma vie", relayait-il.