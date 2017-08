Adrienne Koleszár : La policière au physique de rêve affole Instagram

Au nombre des comptes Instagram qui buzzent, nous pouvons noter celui d'Adrienne Koleszár. A priori, rien d'incroyable : une superbe jeune femme blonde qui voyage beaucoup et aurait un penchant non dissimulé pour le culturisme. Certes, Adrienne, 31 ans, est une championne de fitness, mais, accessoirement, son métier n'est pas d'être mannequin, bodybuildeuse ou influenceuse. Non, mademoiselle est police officer. Une policière qui évolue en Allemagne, son pays natal.

Du haut de son mètre 73, d'un poids de 64 kilos, Adrienne se veut la preuve vivante que l'on peut obtenir un corps de rêve sans passer un temps fou à la salle de sport – quoiqu'elle s'y rend quand même cinq fois par semaine. Son credo, c'est de dire que 30% de sa silhouette correspondent à un travail physique en salle, les 70% restants sont le fruit d'une alimentation healthy. Et c'est ce qu'elle montre sur Instagram.

Le phénomène est d'ailleurs ahurissant la concernant. L'an dernier, elle ne comptait "que" 95 000 abonnés. Aujourd'hui, elle pointe à 472 000 followers, et c'est loin d'être terminé. À chaque publication son lot de "s'il-vous-plaît, arrêtez-moi !" pour Adrienne qui, derrière le compte Instagram, est un agent qui doit composer quotidiennement avec des accidents, des bagarres et une poignée d'arrestations.

Mais les intéressés vont vite déchanter. À part vous faire passer les menottes par la demoiselle ou au mieux passer un sale quart d'heure, l'histoire s'arrêtera là pour vous. Inutile d'espérer charmer la policière ultra-musclée : elle est en couple avec un nageur professionnel âgé de 28 ans...