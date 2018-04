Affaire Chiabodo : TF1 dépose plainte contre l'animateur !

Entre Olivier Chiabodo et TF1, rien ne va plus ! L'ancien animateur d'Intervilles, viré en 1997 pour tricherie, avait déposé plainte en septembre dernier contre X pour harcèlement moral. Cette plainte visait également la chaîne et l'ancienne production du programme, Gérard Louvin. Depuis, la Une a contre-attaqué.

Via un communiqué officiel, TF1 annonce se saisir à son tour de la justice. En effet, la chaîne dépose plainte contre Olivier Chiabodo pour "dénonciation calomnieuse". Une action qui fait suite aux déclarations de l'animateur dans Le Parisien. "On trichait sans arrêt, avait-il assuré. Il fallait maintenir le suspense jusqu'au bout, quitte à ajouter un peu de savon noir sur la planche pour que le candidat en tête tombe. Les règles se faisaient et se défaisaient au fur et à mesure du direct. C'est Gérard Louvin qui prenait seul la décision d'éliminer certains candidats ou de complexifier les épreuves. Sur les tournages, j'avais une oreillette et j'obéissais à ses ordres."

Depuis, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), Olivier Chiabodo a fait de nouvelles révélations. L'animateur a ainsi assuré face à Cyril Hanouna et sa bande avoir été menacé de mort par Gérard Louvin. Une information formellement démentie – au même titre que les ordres de tricherie – par le producteur contacté par Jean-Michel Maire, chroniqueur de TPMP.

Pour rappel, Olivier Chiabodo avait été licencié de TF1 pour faute grave après la polémique de tricherie lors d'un quiz opposant l'équipe du Puy-du-Fou face à celle du Pays d'Ancenis en 1997. Un licenciement qui avait été annulé par le conseil des prud'hommes un an plus tard, engendrant la signature d'un accord de confidentialité entre les deux parties (confidentialité rompue, selon Olivier Chiabodo, lorsque Gérard Louvin est revenu sur cette affaire de lui-même dans TPMP il y a quelques années). L'animateur a été réembauché par Étienne Mougeotte en 2006, puis mis dans un "placard doré" selon lui, avant d'être une nouvelle fois écarté de la chaîne en janvier 2017, définitivement, cette fois.