Affaire Christian Quesada: "Le traumatisme de ses gosses à lui, vous imaginez ?"

Jean-Luc Reichmann s'est exprimé pour la première fois à la télévision sur l'affaire Christian Quesada. L'ancien candidat des 12 Coups de midi – écroué et mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques" – qu'il a côtoyé durant plusieurs mois, sans savoir ce qu'il se passait. Invité dans C à vous (France 5), l'animateur de TF1 a admis qu'il culpabilisait de ne s'être rendu compte de rien et que le papa de deux garçons de 9 et 10 ans le dégoûtait.

Le présentateur de 58 ans a ensuite eu une pensée pour les enfants de Christian Quesada : "Pour moi, l'histoire, c'est les enfants. L'histoire, c'est les victimes. Il y a une justice ! N'allons pas gratter sans arrêt et aller chercher la belle-famille... Non, mais, pensez à ses gosses à lui ! Le traumatisme ! En plus, la mère des enfants n'était pas au courant ! Vous vous imaginez ? Pensons à ça !"

Le créateur de la série à succès Léo Mattéï : Brigade des mineurs a également rendu hommage à ceux qui "luttent contre ces prédateurs". "Quand j'ai créé cette fiction, je suis allé en immersion pour ne pas faire d'erreur. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ils travaillent jour et nuit en immersion. La géolocalisation, se faire prendre pour les autres... c'est comme ça qu'il s'est fait gauler, cet individu, et c'est très bien ! On n'en parle pas assez. Et ce sont des gens qui se battent tous les jours pour nos enfants, pour demain", a déclaré ce papa à la tête d'une famille recomposée.

Pour rappel, c'est sur Instagram que Jean-Luc Reichmann avait brisé le silence. Il avait exprimé son "sentiment d'horreur, de dégoût et de colère".