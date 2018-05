Affaire conclue : Sophie Davant tacle le départ "pitoyable" d'Alain Laugier

Sophie Davant ne mâche pas ses mots.

Interrogée par nos confrères de Puremedias.com à l'occasion d'un #QHM, l'animatrice d'Affaire conclue sur France 2 a accepté de livrer le fond de sa pensée sur le départ d'Alain Laugier, l'un des acheteurs de son programme qui cartonne actuellement tous les après-midis. Après que ce dernier a regretté publiquement d'être moins exposé que ses confrères, Sophie Davant (54 ans) a finalement commenté : "Il lui manque un peu de recul par rapport à la télé, par rapport à la notoriété. Faire de la télé c'est un métier, or ces acheteurs professionnels sont très bons dans leur domaine mais pour la plupart ils n'ont jamais fait de télé, ça peut vite déstabiliser... Pour ne pas dire autre chose." Et l'animatrice de poursuivre, plus cash : "Je trouve que tout ça est un peu ridicule et qu'il faut au contraire se réjouir de la chance qu'on a quand on est acheteur professionnel, de pouvoir peut-être passer à la télé. Je pense qu'il réfléchira à tout ça. Moi je pense qu'il faut garder la tête froide, rester lucide, penser à travailler, à se renouveler, à être créatif dans ce programme mais le 'Je m'en vais parce que je passe pas assez', c'est pitoyable quand même."

Pour rappel, c'est tout d'abord lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs qu'Alain Laugier, brocanteur à Villeneuve-lès-Avignon, avait statué : "Mes tournages ont été divisés par trois. Avant je tournais 6 jours par mois et maintenant je n'en tourne plus que deux. J'ai demandé à la production d'avoir un turn-over plus équitable, parce que certains comme Julien Cohen ou Pierre-Jean Chalençon tournent beaucoup, ce que je peux comprendre. Mais quand ça devient trop ostentatoire, c'est assez désagréable. Je m'entends très bien avec eux, il n'y a aucun souci de ce côté là. Ils m'ont toujours bien traité et les tournages se passent très bien. Simplement mes participations à l'émission ont été diminuées et je n'ai pas d'explications. Il y a des nouveaux qui arrivent, c'est logique, il faut laisser la place. Mais c'est principalement moi qui en fait les frais. Même si je n'en suis pas satisfait, c'est mon employeur qui décide donc je respecte sa décision."

Finalement, quelques jours plus tard, Alain Laugier annonçait à Télé Star : "J'ai décidé d'arrêter de participer au programme car les conditions de tournage ne me convenaient plus. Je ne prenais plus le même plaisir qu'au début. J'ai donc pris mes responsabilités de façon réfléchie et sereine."