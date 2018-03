Affaire conclue : Un acheteur agacé contre la prod' : "J'en fais les frais !"

Voilà un expert bien mécontent ! Alain Laugier, un des acheteurs de l'émission Affaire conclue (France 2), apparaît de moins en moins dans le programme présenté par Sophie Davant. Un choix qui lui déplaît fortement. Après s'être exprimé sur son compte Twitter le 27 février 2018, il en a dit plus sur à nos confères de Télé-Loisirs.

"C'est un choix de la production, on m'a réduit fortement mes jours de tournage pour laisser la place aux nouveaux, c'est principalement moi qui fais les frais de leur arrivée. (...) Je demande depuis des mois un turn-over plus équitable, cela m'a été refusé, mais c'est mon employeur qui décide, je me dois de respecter leur décision même si je n'en suis pas satisfait...", a fait savoir le brocanteur sur le réseau social à l'oiseau bleu.