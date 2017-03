Affaire Denis Baupin : Après le classement sans suite, la contre-attaque...

Après dix mois de procédures et d'enquête, Denis Baupin ne sera finalement pas jugé. Après étude des différentes plaintes pour agressions et harcèlement sexuels déposées à l'encontre du député écologiste, la justice a choisi de classer l'affaire sans suite, invoquant la prescription des faits.

Si Denis Baupin, mari de la ministre du Logement Emmanuelle Cosse, a accueilli avec "satisfaction" cette décision, tout en disant regretter "que la prescription s'appliquant à certaines des accusations constitue une entrave au rétablissement de la vérité alors même que son nom et son honneur ont été bafoués", il ne compte cependant pas en rester là.

Ce 7 mars, le député et ex-vice-président de l'Assemblée nationale a fait savoir, via son avocat, son intention de porter plainte contre ses accusatrices pour dénonciation calomnieuse, et une autre plainte pour diffamation contre le parti Europe Écologie-Les Verts. Ces plaintes seront déposées "en fin de semaine", a fait savoir Me Emmanuel Pierrat à l'AFP. "Elles permettront de lever toute ambiguïté sur le fait que les accusations étaient avérés ou pas", a-t-il également été indiqué.

L'affaire avait éclaté en mai après les premières accusations, dans la presse, portées contre le député par huit femmes dont quatre élues écologistes, Isabelle Attard, Annie Lahmer, Elen Debost et Sandrine Rousseau. Le récit de ces huit premières femmes avait libéré la parole : au total, quatorze personnes s'étaient confiées dans les médias.