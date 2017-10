Affaire Gilbert Rozon : La France a incroyable talent reprend... sans lui !

Rien ne va plus pour Gilbert Rozon. En effet, le producteur québécois et juré de La France a un incroyable talent (M6) est accusé d'agressions sexuelles, viol et de harcèlement par pas moins de neuf femmes. En pleine tempête et alors que les témoignages se multiplient, M6 avait pris la décision radicale de déprogrammer cette douzième saison du télé-crochet. Mais, aujourd'hui, la chaîne propose une autre solution...

Si les cinq épisodes des auditions de La France a un incroyable talent ne seront jamais diffusés, l'enregistrement des deux demi-finales ce vendredi est maintenu "par respect pour les candidats". Seulement, dans le jury, pas de Gilbert Rozon. Hélène Ségara, Eric Antoine et Kamel Ouali rempilent sans leur acolyte qui ne sera alors pas remplacé. Le trio pourra s'appuyer sur deux invités, Amir puis Soprano, qui auront la possibilité d'envoyer un artiste en finale.

Alors que l'émission devait débuter jeudi 26 octobre 2017 sur M6, les candidats restaient jusqu'alors dans un "grand flou". "On n'a aucune nouvelle", confie l'un d'entre eux à nos confrères du Parisien. L'annonce de la chaîne devrait alors les rassurer !

Pour rappel, Gilbert Rozon avait, peu après que le scandale éclate, quitté ses fonctions de président du Groupe Juste pour rire (il compte également vendre ses parts), de commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal, ainsi que de vice-président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Ce jeudi 26 octobre, M6 remplace La France a un incroyable talent par Recherche appartement ou maison. Les jeudis 2 et 9 novembre, la chaîne diffusera Cauchemar en cuisine.