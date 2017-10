Affaire Gilbert Rozon : Le directeur des programmes de M6 "sous le choc" !

Alors que les langues se délient en plein scandale Weinstein, Gilbert Rozon a lui aussi été accusé d'agressions sexuelles, d'harcèlement et de viol. Face aux divers témoignages l'accusant, le producteur et juré de La France a un incroyable talent s'est dit "ni en état ni prêt" à s'exprimer sur l'affaire. Frédéric de Vincelles, directeur des programmes de M6, brise le silence au micro de RTL.

"On est vraiment tombés de l'armoire. C'était absolument le choc", lance-t-il dimanche 29 octobre 2017. Surpris, Frédéric de Vincelles prend des pincettes : "Il existe une présomption d'innocence. On ne peut pas non plus accabler Gilbert Rozon sans savoir. Je ne me permettrais pas de porter un jugement définitif. La justice aura à faire son travail. Nous, nous en tirerons les conséquences." Toutefois, il avoue que collaborer avec le producteur est devenu "compliqué".

Pour rappel, après avoir annoncé la déprogrammation de cette douzième saison de La France a un incroyable talent, M6 a finalement choisi de ne pas diffuser les épisodes déjà tournées avec Gilbert Rozon, mais de maintenir les enregistrements des deux demi-finales et de la grande finale. Hélène Ségara, Eric Antoine et Kamel Ouali feront donc sans leur acolyte, qui ne sera pas remplacé. Toutefois, le trio sera accompagné de Soprano puis Amir, qui auront la possibilité d'envoyer des artistes directement en finale grâce au Golden Buzzer.

Alors que l'émission devait débuter ce jeudi 26 octobre 2017, elle sera remplacée par Recherche appartement ou maison. Les jeudis 2 et 9 novembre, la chaîne diffusera Cauchemar en cuisine. La France a un incroyable talent revient finalement sur M6 le jeudi 16 novembre 2017 à 21h.