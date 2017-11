Affaire Gilbert Rozon : Un "casse-tête" pour La France a un incroyable talent

La France a un incroyable talent fera son grand retour pour une 12e saison sur M6, ce jeudi 16 novembre 2017. Toutefois, ce ne sont pas les auditions que les téléspectateurs découvriront mais la première phase des demi-finales. À la suite de l'affaire Gilbert Rozon, la production a pris la décision de reprendre les tournages sans le juré, accusé de harcèlement et d'agression sexuels. Un véritable "casse-tête" selon l'animateur David Ginola.

Invité dans C à vous (France 5) mercredi 15 novembre afin de faire la promotion de l'émission, l'ancien footballeur a dévoilé comment la production et la direction de M6 avait géré le problème en coulisses.

"Ça a été compliqué cette année (...). On s'est dit qu'on allait quand même respecter l'éthique, mais aussi donner aux gens ce qu'ils attendaient parce que beaucoup attendaient cette émission. On a reçu beaucoup de courriers pour que l'émission se fasse, donc pour la direction de M6, ça a été un véritable problème", a confié David Ginola dans un premier temps. Et de poursuivre : "L'affaire en elle-même, je ne l'ai pas vécue. La seule chose, c'est que ça nous a affectés parce qu'on était en pleine préparation (...). Ça a tout restructuré. La post-prod a été énorme."

Les téléspectateurs ont ensuite pu découvrir le message que David Ginola a prononcé avant de lancer la première phase des demi-finales. Un discours nécessaire selon le bel animateur de 50 ans : "C'était important parce que je pense que certaines personnes n'auraient pas compris que l'émission ne soit pas diffusée (...). Les candidats qui ont travaillé très dur pour présenter des numéros... pour eux, c'est le rêve d'une vie (...). Donc il fallait marquer le coup en disant quelque chose."

Continuer sans Gilbert Rozon "a été le travail le plus difficile", a précisé David Ginola. Et de conclure : "Ça a été un casse-tête terrible."

Mais nul doute que cette nouvelle édition enchantera tout autant le public, qui attend avec impatience de la découvrir.