Affaire Hanouna : Catherine Laborde réplique et clashe sa soeur Françoise

Dézinguée, Catherine a tenu à répondre à sa soeur qui fut, de 2009 à 2015, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et qui est toujours présidente du club des amis du Refuge - structure qui vient en aide aux jeunes homosexuels rejetés par leurs proches dont le nom a surgit dans l'affaire autour d'une prétendue enquête aux affirmations floues et contradictoires. "On ne me verra jamais hurler avec les loups, surtout quand ils attendent de leurs hurlements - comme le fait ma soeur Françoise - le retour d'une notoriété dont la vie les a définitivement privés", a asséné l'iconique et ancienne présentatrice météo.