Affaire Jeremstar : Pascal Cardonna porte plainte pour "tentative de meurtre"

Nouveau rebondissement dans le JeremstarGate. Depuis le mois de janvier, Jeremstar (Jérémy Gisclon de son vrai nom) est mêlé à une sordide affaire de moeurs. Son ami Pascal Cardonna alias Babybel, employé de France Bleu âgé d'une cinquantaine d'années, est visé par plusieurs plaintes pour harcèlement sexuel sur mineur, corruption de mineur et recours à la prostitution de mineurs. Ce mardi 20 février 2018, Pascal Cardonna a saisi la justice à son tour.

Comme le rapporte l'AFP, l'ami du blogueur a déposé plainte pour "tentative de meurtre" auprès du procureur de la République à Nîmes, où il vit. D'après une source, Babybel a aperçu quatre hommes dans sa propriété alors qu'il rentrait chez lui le 20 janvier dernier. "Deux résidents sont intervenus et ont fait partir les quatre hommes", précise alors son avocat Me Christophe Dubourd. Parmi eux, Pascal Cardonna a reconnu l'un des jeunes gens qui avaient porté plainte contre lui pour atteintes sexuelles. Fragilisé par les accusations dont il fait l'objet, Babybel avait révélé au micro de Quotidien (TMC) avoir tenté de se suicider à trois reprises. Il avait en outre déjà porté plainte pour "diffamation et atteinte à la vie privée".

L'affaire Jeremstar prend alors un nouveau tournant. Mais ce n'est pas tout. "Il y a eu deux retraits de plaintes pour des faits mineurs [depuis le mois de janvier, NDLR], mais ça n'interrompt pas l'action du procureur", a précisé à l'AFP Erick Maurel, procureur de la République à Nîmes. Ainsi, "les plaintes sont très nombreuses" et "outre Pascal Cardonna et Jeremstar, d'autres personnes sont visées par certaines de ces plaintes".

Rappel des faits

L'affaire a débuté le 16 janvier dernier, lorsqu'un certain Aqababe, vexé que Jeremstar reprenne sa vidéo "scoop" concernant deux candidats des Anges 10 (NRJ12), a publié sur la Toile une vidéo intime du chroniqueur des Terriens du dimanche (C8) en train de se masturber. Dans la foulée, Aqababe s'en était pris à Babybel, qu'il accusait d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs grâce à ses liens avec Jeremstar.

Dans la foulée, deux dénommés Jason et Annoir déposaient plainte contre Babybel. Le second avait également visé Jeremstar pour "corruption, agression sexuelle sur mineur et recours à la prostitution". Des accusations que Pascal Cardonna et Jérémy Gisclon nient fermement. Le blogueur de 31 ans s'était même désolidarisé de son ami.

Rappelons que Pascal Cardonna et Jeremstar restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier pénal.