Affaire Jeremstar : Raquel Garrido et Thierry Ardisson prennent sa défense

Malgré la polémique qui ne cesse d'enfler, dans Les Terriens du dimanche sur C8, Jeremstar (31 ans) est toujours soutenu.

Dimanche 21 janvier 2018, en tout début d'émission, l'animateur Thierry Ardisson et sa chroniqueuse Raquel Garrido ont en effet pris la parole en faveur de celui qui a dû se mettre en retrait de la chaîne après les accusations d'un certain @aqababe sur les réseaux sociaux.

Jeremstar – après avoir affronté la diffusion d'une ancienne vidéo pornographique de lui en train de se masturber – a été accusé d'être lié à un système de prostitution de mineurs par le biais d'une connaissance à lui, un homme d'une cinquantaine d'années surnommé "Babybel". Une accusation très grave rapidement dénoncée par le chroniqueur, qui a nié les allégations de son "cyber-agresseur" @aqababe via un communiqué de presse.

Dans ce contexte, Thierry Ardisson a réagi ce dimanche : "Vous avez remarqué que Jeremstar n'est pas avec nous ce soir, il a été victime d'un cyber-agresseur et il a souhaité prendre un peu de distance." Et Raquel Garrido, très proche du jeune homme, de prendre la parole à son tour : "Il va mal. Il est très affecté par cette agression en ligne d'une terrible violence (...) Il a lui-même dit : 'J'ai été pour la libération de la parole dans 'Balance ton porc', je suis pour la libération de la parole parce que ce n'est pas normal de se taire quand on est victime. Mais c'est à la justice d'établir les faits, d'établir la réalité'." Et Raquel Garrido de préciser : "Là, on a l'impression que ce cyber-agresseur cherche à générer une sorte de tribunal des foules en ligne, et ce n'est pas ça la justice."

Finalement, l'homme en noir de 69 ans a conclu : "Jerem', reviens vite !"

Selon nos confrères de 20 Minutes, Jeremstar aurait adressé une plainte pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" au parquet de Paris. De son côté, @aqababe a promis de nouvelles révélations.

À suivre...