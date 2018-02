Affaire Jeremstar : Enquête ouverte à Nîmes après quatre plaintes réciproques

Nouveau rebondissement dans l'affaire Jeremstar.

Comme le révèlent nos confrères de Closer, une enquête préliminaire a été ouverte à Nîmes, où vit Pascal Cardonna, depuis le dépôt de "quatre plaintes réciproques". Jeremstar, Pascal Cardonna et deux victimes présumées vont être entendus par les forces de l'ordre. Concernant le blogueur spécialiste de la télé-réalité, elles vont tenter de déterminer s'il était bel et bien complice de son ancien ami Babybel.

L'affaire a débuté le 16 janvier dernier après qu'un qu'un certain @aqababe, vexé que Jeremstar ait repris sa vidéo "scoop" sur deux candidats de télé-réalité sans le mentionner, a diffusé sur la Toile des images du blogueur en train de se masturber. Ce même internaute a ensuite accusé Pascal Cardonna, employé chez France Bleu d'une cinquantaine d'années et ami proche de Jérémy Gisclon (de son vrai nom), d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs grâce à sa proximité avec l'ex-chroniqueur télé.

Des accusations que le trentenaire a démenties à travers un premier communiqué. Dans la foulée, il avait porté plainte pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris.

Par la suite, deux jeunes hommes ont à leur tour saisi la justice. Annoir a déposé plainte pour viol aggravé sur mineur, corruption sur mineur, atteinte sexuelle sur mineur, recours à la prostitution de mineurs, le tout sous aggravation de faits commis en bande organisée. Il a également visé Jeremstar pour "corruption, agression sexuelle sur mineur et recours à la prostitution". Jason quant à lui a porté plainte contre Pascal Cardonna pour corruption de mineur et abus de faiblesse.

À la suite de ces plaintes, Jeremstar s'est désolidarisé de son ami Babybel par le biais d'un communiqué et a une nouvelle fois clamé son innocence. Pascal Cardonna, menacé de mort, a réfuté lui aussi les accusations dont il fait l'objet. Plus encore, il envisage de porter plainte contre Annoir, qui se serait rendu avec "trois malabars" à son domicile, pour tentative d'intrusion et "peut-être même tentative de meurtre".

Rappelons que Pascal Cardonna et Jeremstar restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier pénal.