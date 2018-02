Affaire Mennel - Amir condamne les propos de la chanteuse : "Ça m'a fait mal..."

"Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement", écrivait Mennel sur les réseaux sociaux après les attentats de Nice. Un message controversé parmi d'autres qui lui a valu sa place dans The Voice 7 (TF1). Après avoir bluffé les coachs le 3 février 2018 avec sa reprise d'Hallelujah de Leonard Cohen, la jeune femme a fait face à une polémique rapidement devenue l'affaire Mennel. La chanteuse avait alors présenté ses excuses et annoncé sa décision de quitter le télé-crochet. Samedi 24 février 2018, sur le plateau d'On n'est pas couché (France 2), Amir, révélé dans The Voice, s'est exprimé sur le sujet.

Sans détour, l'interprète du titre J'ai cherché s'est dit "absolument pas d'accord" avec les propos tenus par Mennel. "Ça m'a fait mal de lire ces choses, ça m'a fait mal pour les familles, ça m'a fait mal pour les victimes, poursuit-il. C'est d'une insensibilité sans nom." Et de rappeler que pendant que la jeune femme publiait des messages douteux sur les réseaux sociaux au lendemain du drame, lui écrivait une chanson hommage.

Amir nuance toutefois ses propos et avance alors le jeune âge de Mennel. "Avant d'être une personnalité, je pense qu'on est moins sensible à l'impact des choses qu'on dit, surtout qu'elle est très jeune, lance-t-il. Et j'aimerais lui laisser une chance de pardon parce que je crois au pardon." Le pardon oui, un duo non... À la question de Laurent Ruquier, curieux de savoir si l'on pourrait prochainement retrouver les deux artistes ensemble, Amir a semblé plutôt réticent.