Afida Turner, l'escorting dans la télé-réalité ? "J'ai été témoin d'un incident"

Le 24 septembre dernier, un témoignage diffusé dans Les Terriens du dimanche (C8) de Thierry Ardisson abordait le problème de l'escorting dans la télé-réalité. Si aucun nom n'avait été révélé ce jour-là à part le fait que la "mère maquerelle" de ce réseau serait une ex-candidate de Loft Story 2 (M6), les langues se délient peu à peu au fil des jours...

Interrogée par Public, Afida Turner (40 ans et ex-"Lesly du Loft 2") a réagi à son tour à la polémique : "Je suis étonnée que ces révélations arrivent si tard, car cela fait très longtemps que tout le monde sait que des escorts gravitent dans ce milieu." Et de se rappeler d'un événement survenu dans le Loft avec une candidate dont elle tait le nom : "J'ai été témoin d'un incident très choquant. une semaine après le coup d'envoi, le jeu a été brusquement stoppé à la suite d'une conversation en apparence anodine. Je discutais avec une candidate. Je lui parlais de mes activités dans la chanson et de mes difficultés à boucler mes fins de mois. L'échange a pris une étrange tournure lorsqu'elle m'a répondu : 'Tu te prends trop la tête. Tu pourrais gagner plus facilement de l'argent. Fais comme moi, sois gentille avec les mecs, ils te payent ce que tu veux.' (...) La candidate a été immédiatement convoquée au confessionnal. La prod l'a exfiltrée en catimini."

En parallèle de cette entrevue, Public rappelle également que durant ce même Loft Story 2, la candidate Marlène Duval (aujourd'hui colocataire de Vanessa Lawrens) avait été évincée de l'aventure au bout de quelques jours, sans explication. Cette dernière avait déjà à l'époque été accusée d'activités d'escorting... des rumeurs démenties par la principale intéressée.

Pour rappel, le témoin anonyme invité à s'exprimer dans Les Terriens du dimanche avait notamment indiqué : "Ça me choque de voir des collègues de tournage se livrer à ce genre de pratiques (...) J'ai compris que j'avais mis les pieds dans un réseau de prostitution. Il y a cette candidate qui est la mère maquerelle, elle travaille dans ce milieu-là depuis plusieurs années, et elle recrute dès qu'il y a une nouvelle recrue de télé-réalité plutôt sexy. Elle la recrute pour la vendre et prendre des commissions sur elle en fait."

