Agathe Auproux absente de TPMP et privée de selfie

Agathe Auproux ne postera pas non plus de clichés avec ses proches. Lors d'une récente interview accordée à Voici, elle a admis vouloir les préserver en voyant ce qu'une publication pouvait générer : "Quand je me suis rendu compte qu'une photo postée sur mon compte pouvait générer quatre, cinq articles en ligne, j'ai décidé de ne mettre en scène que moi. Comme tous les gens de ma génération, j'assume mon narcissisme, mais désormais, on ne verra plus mon mec, ma mère ou mon frère."