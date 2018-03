Agathe Auproux absente de TPMP : La raison personnelle qui l'empêche de venir

Voilà une bonne nouvelle ! Après ses recherches, Agathe Auproux a donc enfin trouvé un appartement qui lui convient. Ce n'était pourtant pas gagné au départ. Pour rappel, début mars, elle faisait part de son désarroi face à la difficulté de trouver un logement lorsque l'on a un emploi précaire. "Je cherche un appart et me heurte à une toute nouvelle forme de discrimination. 'Non désolé ce n'est pas une question de revenus mais de contrat, on ne loue qu'aux personnes en CDI'. Je vais tout casser", avait d'abord lancé celle qui est aujourd'hui pigiste chez Cyril Hanouna, sur Twitter.

Et de poursuivre : "Je n'ai jamais eu de problème pour louer des apparts et ma vie est un long déménagement. C'était carrément plus simple quand j'étais étudiante. Incompréhensible. Et ce n'est pas parce que ce problème est 'commun' que ça le rend davantage admissible. Donc, exemple : un cdiste à 2000€ par mois passe avant un auto-entrepreneur qui peut justifier 7000€ mensuels, dont le profil ne sera même pas considéré (...) À deux doigts d'appeler Jawad pour qu'il me dépanne. C'est une vanne, calmez-vous."