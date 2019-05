Agathe Auproux atteinte d'un cancer : elle assume son cathéter en bikini

Agathe Auproux continue de faire face à la bêtise de certains internautes.

Depuis l'annonce de son lymphome en mars 2019, la chroniqueuse de Balance ton post (C8) tente de ne "rien céder à la maladie" malgré ses séances de chimiothérapie et un quotidien inévitablement chamboulé... N'en déplaise à ses haters. Si elle semble parvenir à ses fins en continuant à voyager et à publier des photos sexy sur ses réseaux, il arrive tout de même que certains internautes lui reprochent sa philosophie, voire pire, qu'ils mettent en doute l'existence même de sa maladie.

Une nouvelle fois attaquée sur Instagram, la belle Agathe (27 ans) a écrit en légende d'une photo montrant son cathéter alors qu'elle portait un bikini vert en Grèce : "'Pourquoi elle a encore des cheveux ? Il est où son cathéter ??? Elle s'expose au soleil alors qu'elle est sous chimio ? Donc elle a un cancer mais elle travaille/voyage/garde le sourire ? Mytho !!' - Les ignorants.'" Et de poursuivre après avoir relayé ce florilège de réactions déplacées : "Je suis rentrée de Grèce hier soir. J'avais ma 11e séance de chimiothérapie aujourd'hui. Le traitement se passe bien, toujours, mais plus il avance plus il est dur à supporter. Je suis impatiente et il m'arrive d'être insupportable, en colère. Hier soir j'étais en colère contre mon corps, contre les cheveux qu'il me reste, contre le monde entier (...) La dernière ligne droite est toujours la pire, non ? Je me questionne souvent sur la façon de partager cela avec vous. Je réalise (toujours avec étonnement) que j'ai aidé beaucoup de personnes en parlant publiquement du cancer. Et si un seul d'entre vous se sent un tout petit mieux dans sa vie grâce à ça, je suis la plus heureuse du monde (...) J'ai pris conscience d'une chose lors de ces 6 derniers mois, une chose résolument basique, évidente. Mais l'évidence est parfois tellement flagrante qu'on l'oublie. La vie est courte, et précieuse."

Pour rappel, c'est le 11 mars dernier qu'Agathe Auproux révélait sur Instagram qu'elle était atteinte d'un lymphome. Elle expliquait alors qu'elle suivait une chimiothérapie depuis décembre 2018 : "Je suis souvent à l'hôpital, je suis très fatiguée, je perds mes cheveux, j'ai un cathéter que je déteste placer sous ma peau, indiquait la belle brune. Mais tout va bien. Tout va bien. Je me repose. Je ne vais pas mourir. Je réponds très bien au traitement. J'avais juste besoin d'arrêter de mentir, ou tout du moins d'arrêter de faire semblant ici devant vous tous les jours. Je fais un métier d'image et je pensais que ce serait plus facile de garder tout ça pour moi. C'était finalement devenu complètement schizophrénique et oppressant. C'est plus sain de l'assumer. Ça me soulage."