Agathe Auproux atteinte d'un cancer : "Je suis parfois triste ou en colère..."

Agathe Auproux prend soin de dédramatiser sa situation.

Ce 17 mars 2019, alors qu'elle était en train d'échanger avec ses abonnés sur Instagram, la chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Balance ton post (C8) a souhaité répondre à un internaute qui lui demandait comment elle faisait pour être "aussi joyeuse" tout en sachant qu'elle était "atteinte d'un cancer".

Transparente, la jolie brunette de 27 ans a répondu : "C'est dans la tête. Mon esprit est en pleine forme. Mon énergie aussi. Vraiment. Évidemment qu'il y a des jours plus difficiles que d'autres, que je suis parfois triste ou en colère, mais je me débarrasse le plus possible du moindre sentiment négatif. Donc la joie domine oui. Toujours." Et Agathe d'ajouter à l'internaute en question qui évoquait sa propre maladie "moins grave" : "Courage pour l'opération. Ça ira mieux après <3"

Pour rappel, c'est le 11 mars dernier qu'Agathe révélait sur Instagram qu'elle était atteinte d'un cancer, d'un lymphome (soit un cancer du système lymphatique) pour être précis, et qu'elle suivait une chimiothérapie depuis décembre. "Je suis souvent à l'hôpital, je suis très fatiguée, je perds mes cheveux, j'ai un cathéter que je déteste placer sous ma peau. Mais tout va bien. Tout va bien. Je me repose. Je ne vais pas mourir. Je réponds très bien au traitement. J'avais juste besoin d'arrêter de mentir, ou tout du moins d'arrêter de faire semblant ici devant vous tous les jours. Je fais un métier d'image et je pensais que ce serait plus facile de garder tout ça pour moi. C'était finalement devenu complètement schizophrénique et oppressant. C'est plus sain de l'assumer. Ça me soulage", écrivait-elle.