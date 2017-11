Agathe Auproux : Câline avec un chanteur, elle se dévoile en vidéo

Agathe Auproux est une actrice-née ! La très sensuelle chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) a dévoilé ce nouveau talent dans un clip. L'occasion pour elle de se montrer une nouvelle fois très sensuelle.

Sur Twitter, la jolie brune a publié un lien vers un clip dans lequel elle joue le rôle de la petite amie du chanteur Charlie Boisseau. Le jeune homme sort son deuxième single Pourquoi tu t'en vas ? Et comme le sous-entend le titre de la chanson, tout ne se finit pas bien pour le couple puisqu'Agathe Auproux fait ses valises dans le but de quitter son compagnon. Rôle que la journaliste joue à merveille.

Mais ce n'est peut-être pas cela qui va retenir l'attention de ceux qui regarderont le clip mais plutôt les courtes scènes sensuelles de la jeune femme. Eh oui, on peut voir Agathe Auproux moulée dans une robe noire et décolletée, l'épaule dénudée, et même jouer les amoureuses au lit avec ce chéri de fiction.

Vu le nombre de likes que la jeune femme collectionne en diffusant une photo d'elle en tenue cocooning sexy, nul doute que le clip devrait être apprécié par un très grand bon nombre de fans de la jeune femme.

Sur son compte Instagram, la bombe de 26 ans avait dévoilé les coulisses du tournage du clip. Un moment qu'elle avait fortement apprécié.