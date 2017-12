Agathe Auproux canon : Maillot de bain sexy et nouvelle coupe de cheveux !

Sur Instagram, Agathe Auproux est suivie par près de 350 000 personnes. En photos et vidéos, la chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) partage des moments de son quotidien avec ses fans. Ces derniers jours, la jolie brune de 26 ans a dévoilé son nouveau look.

À l'occasion des vacances de fin d'année, et après avoir fêté Noël, Agathe Auproux s'est rendue à Grandvalira, une station de ski pyrénéenne située au Nord de la Principauté d'Andorre, dans la zone frontalière avec la France.

Depuis le spa de l'hôtel Plaza Andorra, où elle séjourne pour quelques jours, la jeune femme s'est affichée en maillot de bain sexy dévoilant son joli décolleté, sans ses lunettes de vue... et les cheveux plus courts qu'auparavant ! Agathe Auproux a ainsi coupé quelques centimètres de sa crinière. Un nouveau look qui fera sans aucun doute l'unanimité auprès de ses fans.

En mai dernier, la chroniqueuse de TPMP dévoilait déjà une nouvelle coupe de cheveux : un carré wavy. La jeune femme indiquait avoir "raccourci pour moins transpirer". En commentaires, les internautes avaient alors été nombreux à la complimenter.