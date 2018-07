Agathe Auproux convoitée : Son conseil à un fan qui l'aime "plus que sa copine"

Agathe Auproux aime communiquer avec ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Interpellée par un message sur Instagram ce 25 juillet 2018, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) n'est pas passée par quatre chemins dans sa réponse. "Bonjour Agathe ! Comment je fais si je t'aime plus que ma copine ?", lui a en effet demandé un jeune homme visiblement accro à elle. Une question que la rivale de Kelly Vedovelli n'a pas éludée. "Bah tu me bloques sur Instagram et tu te remets en question", a-t-elle lâché, très cash.

La bombe de 26 ans a ensuite dû faire face à un autre message gênant, celui d'un internaute qui prétend avoir quitté sa copine pour elle. "Elle m'a dit de choisir entre elle et toi, je t'ai choisie. S'il te plaît, réponds-moi. Je suis à présent seul", a pu lire la chroniqueuse avant de répondre, lasse : "Vous me fatiguez."

Côté carrière, Agathe Auproux sera de retour sur nos petits écrans à la rentrée dans TPMP. En attendant, c'est sur son compte Instagram que la bombe multiplie les jolies cartes postales... parfois en petite tenue.