Agathe Auproux, copieusement insultée à cause d'une robe : "Je vous emm****"

Agathe Auproux ne se laisse pas faire et elle a bien raison.

Copieusement insultée sur les réseaux sociaux à cause de la robe en transparence qu'elle portait pour les 8 ans de Touche pas à mon poste diffusés sur C8 ce 19 avril 2018, la jolie brunette de 26 ans a décidé de réagir à ces critiques très malveillantes et totalement disproportionnées. "Merci aux stylistes qui nous proposent des tenues d'exception à chaque prime. La robe était magnifique, la transparence certes sexy, mais j'ai le droit de l'être. Et merci aux femmes qui humilient et rabaissent d'autres femmes pour leur intelligence", a-t-elle commencé avec beaucoup d'à-propos. Et de poursuivre pleine d'ironie : "Le 'Quand on s'habille de façon sexy faut pas s'étonner de se faire insulter et harceler', c'est un classique, impossible de s'en lasser."

Agacée par les commentaires totalement déplacés qu'elle peut lire depuis hier soir, Agathe Auproux a finalement statué avec force dans la foulée : "Je m'habille comme j'en ai envie. À la télé, pas à la télé. Oui il peut m'arriver d'être sexy et c'est cool de se sentir sexy en fait, de se plaire à soi-même et de revendiquer une certaine liberté. En gros, je vous em**rde."

Pour rappel, c'est après que l'équipe du film Taxi 5 a débarqué avec des bombes à mousse qui ont littéralement transformé le plateau en patinoire – Benjamin Castaldi a d'ailleurs fait une grose chute ! – qu'Agathe Auproux, légèrement handicapée par sa longue robe noire en transparence, n'avait pas pu regagner rapidement sa place autour de la table. Interrogée à ce moment-là par Cyril Hanouna, la jeune femme était apparue très en beauté à la caméra. Visiblement trop pour certain(e)s...

