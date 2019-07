Agathe Auproux critiquée sur son poids : sa réponse cash et drôle

Instagram, un monde impitoyable. Agathe Auproux fait partie des personnalités qui aiment partager leur quotidien avec leurs fans. Et parfois, la chroniqueuse de Balance ton post et Touche pas à mon poste (C8) doit faire face à des commentaires désobligeants.

Mercredi 10 juillet 2019, la belle brune de 27 ans a partagé une photo d'elle en maillot de bain, en Corse. Agathe Auproux faisait part de son envie de repartir à la plage, bien qu'il fasse beau à Paris. Et l'un de ses abonnés a jugé bon de la critiquer sur son physique. Manque de chance pour lui, la jeune femme n'est pas du genre à se laisser faire sans réagir.

Agathe Auproux a donc pris la décision d'afficher son détracteur en story Instagram. "On mange bien à la cantine lol", a écrit ce dernier. Elle a donc répondu : "Alors non, pas à la cantine. Mais je mange bien oui. Pardon de ne pas faire 40 kilos. Abruti. Like cette photo si toi aussi tu manges bien." Une réponse drôle et cash comme on aime !