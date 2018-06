Agathe Auproux décolletée... et enceinte ? Son gros mensonge dévoilé !

Agathe Auproux est sur tous les fronts ! Quand elle n'est pas chroniqueuse sur le plateau de Touche pas à mon poste, la jeune femme de 26 ans partage son quotidien avec ses abonnés sur son compte Instagram. Très active, elle a révélé sa dernière petite espièglerie qui a fait beaucoup réagir !

Alors qu'elle profitait de la bonne musique du Festival We Love Green, Agathe Auproux a eu un gros creux et s'est totalement inventé une vie. "Portrait d'une jeune fille malicieuse qui vient de faire croire qu'elle était enceinte pour ne pas faire la queue au stand de bouffe", a-t-elle avoué sur son profil Instagram. Drôle et espiègle, la chroniqueuse de TPMP a immortalisé sa petite farce en une photo où elle prenait pose vêtue d'un top décolleté.