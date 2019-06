Agathe Auproux dévoile sa silhouette de rêve : le prix de son bikini

La belle Agathe Auproux a profité de cette journée du mardi 4 juin 2019 à la plage pour faire du jet-ski. Après un instant sport, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) a découvert les magnifiques paysages de l'île de Beauté lors d'un tour en bateau.

De jolies photos publiées six mois après une triste annonce. Rappelons qu'en décembre 2018, la jeune femme révélait souffrir d'un cancer, un lymphome plus exactement. Elle suit une chimiothérapie afin de se soigner et a fait de sa maladie une force. Depuis qu'elle a révélé au grand public son secret, elle a "complètement accepté la maladie". "Je suis dans une démarche beaucoup plus honnête", avait-elle également déclaré. Avec ses followers, elle partage ainsi ses photos de vacances... comme sa nouvelle perruque afin de cacher les "trous" de sa belle chevelure brune.

Plus d'informations sur le lymphome et les moyens de soutenir les malades en cliquant sur le site France Lymphome Espoir.