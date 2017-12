Agathe Auproux divine : Elle dévoile sa silhouette en maillot de bain échancré

Décidément, Agathe Auproux ne cesse de faire grimper la température sur les réseaux sociaux... La chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) se dévoile de plus en plus sexy, et ce même au mois de décembre, lors de ses vacances sous la neige !

La jolie brunette de 26 ans passe alors quelques jours à Granvalira, une station de ski pyrénéenne située au Nord de la Principauté d'Andorre, dans la zone frontalière avec la France. Sur place, elle séjourne à l'hôtel Plaza Andorra et partage avec ses followers des photos et vidéos.

Après avoir dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux, un carré plus court qu'habituellement, Agathe Auproux a profité d'un moment de détente au spa de l'établissement. La jeune femme a ainsi pris la pose en maillot de bain échancré devant un miroir en story sur Instagram.

Une photo qui contraste avec celles postées dans la foulée où elle apparaît en doudoune et gros pull d'hiver. Toutefois, aucun doute, la silhouette de la belle Agathe Auproux a certainement fait l'unanimité auprès de ses followers... comme à chacun de ses posts !