Agathe Auproux divine en cuir : Une photo sensuelle dévoilée !

Depuis qu'elle officie auprès de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8), Agathe Auproux en a conquis plus d'un ! En effet, la jolie brune de 26 ans brille sur le plateau de TPMP de par ses interventions... et sur les réseaux sociaux en se dévoilant de plus en plus sexy.

Après une courte escapade à Santorin, en Grèce, la jeune femme est de retour à Paris où elle profite de la hausse soudaine des températures. Sous le soleil de la capitale, Agathe Auproux fait sensation. En top en cuir noir, lunettes de vue vissées sur le nez et casquette en guise de couvre-chef, l'acolyte d'Isabelle Morini-Bosc dans TPMP s'affiche toujours plus canon sur Instagram.